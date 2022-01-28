Патрушев: в подготовке судостроителей для ДФО должны участвовать власти, вузы и компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Качество подготовки инженеров для судостроительных предприятий Дальнего Востока надо повышать за счет совместной работы всех заинтересованных сторон - от вузов и корпораций до региональных и федеральных органов власти, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Для повышения качества подготовки инженерных кадров для судостроительных предприятий Дальнего Востока требуется системная работа федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных корпораций, органов государственной власти субъектов России и университетов дальневосточных регионов по совершенствованию общего образования школьников и их профессиональной ориентации к судостроительной деятельности", - сказал Патрушев в пятницу на совещании по подготовке инженеров-судостроителей. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка), выпускником которого в свое время был Патрушев.

Перед совещанием Патрушев принял участие в открытии после капитального ремонта учебного корпуса магистратуры инженерно-экономического факультета СПбГМТУ. Ремонт выполнялся на средства, заработанные университетом. По словам секретаря Совбеза, обновленный, современный корпус будет способствовать усвоению материала магистрантами. "И вообще, всегда лучше работать в комфортных условиях, чем в никчемных", - добавил он.

Патрушев отметил, что СПбГМТУ на сегодняшний день достиг "определенных положительных результатов". "Значительно повышен уровень образовательной и научной деятельности. Университет занял 28-е место среди 70 лучших вузов России в естественно-научной и инженерной сферах", - сказал он.

По словам секретаря Совбеза, эффективно развивается сотрудничество университета с Росатомом и Роскосмосом, Объединенной двигателестроительной корпорацией и Объединенной судостроительной корпорацией, Центром технологии судостроения и судоремонта, корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов, другими предприятиями ОПК. Кроме того, Корабелка совместно с Дальневосточным федеральным университетом при участии "Роснефти" начала обучение студентов по сетевым программам.

"Вместе с тем затягивается работа по создании инновационного научно-технологического центра на Приморской учебно-научной базе университета, не определены источники финансирования этого проекта", - указал Патрушев. Также, по его словам, требуется активизация деятельности Минпромторга России по использованию научного потенциала СПбГМТУ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, цель которых - внедрение передовых разработок университета в промышленное производство при реализации новых и модернизационных проектов.

В свою очередь полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан отметил на совещании, что в настоящее время дорабатывается пакет документов для подготовки нормативно-правового акта правительства России о создании инновационного научно-технологического центра.

"Успешная реализация этого проекта даст толчок для технологического и инновационного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также предоставит площадку для внедрения передовых разработок молодых ученых. Это важная задача в масштабах всей страны", - отметил полпред.

О необходимости привлечения местной молодежи в судостроительную отрасль Санкт-Петербурга заявил на совещании и губернатор Александр Беглов. По его словам, сейчас на городских верфях строятся свыше 50 кораблей и судов, в том числе ледового класса, одни из лучших в мире.

"Поэтому очень важно, чтобы именно наши, петербургские дети шли на наши предприятия работать", - сказал Беглов.