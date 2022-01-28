Хинштейн считает, что запрет криптовалют в России приведет к развитию теневого рынка

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Запретительные меры в сфере регулирования криптовалют едва ли будут эффективными и могут привести к развитию теневого рынка. Такое мнение в пятницу высказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Политик напомнил, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по криптовалютам, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке дорожной карты участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

"В такой сложной и многогранной теме, как криптовалюты, вряд ли стоит рассчитывать на эффективность запретительных методов. Это приведет только к развитию теневого рынка", - приводит слова парламентария пресс-служба комитета Госдумы по информполитике.

Хинштейн подчеркнул, что цифровизация заявлена в качестве национальной идеи на самом высоком уровне, поэтому "более взвешенным шагом будет вдумчивый поиск способов регулирования криптовалютного рынка с учетом его инновационного потенциала". "Дорожная карта, разработанная при участии всех заинтересованных структур и ведомств, вполне может стать основой для формирования нормативной базы в этой области. Анализ практики ее применения поможет понять, в каком направлении двигаться дальше", - добавил он.

Парламентарий назвал самым главным в этой сфере исключение возможности для использования криптовалют криминалом и обеспечение защиты граждан от мошенничества. "Простой запрет расчетного инструмента не в состоянии решить ни ту, ни другую задачу", - пояснил он.

В среду президент РФ Владимир Путин призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. 21 января ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Концепция же Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета.