СМИ: МИД ФРГ запретил бывшему дипломату работать на "дочку" Nord Stream 2 в Германии

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. МИД Германии запретил бывшему дипломату Дитеру Вальтеру Халлеру работать председателем наблюдательного совета дочерней структуры Nord Stream 2 AG - компании Gas for Europe GmbH ("Газ для Европы"). Об этом сообщила в пятницу газета Bild.

Халлер занимал разные посты в МИД и Ведомстве федерального канцлера. До выхода на пенсию в июле 2018 года работал, в частности, послом Германии в Саудовской Аравии и ЮАР. До 2016 года он возглавлял в МИД экономический отдел, который занимался реализацией проекта "Северный поток - 2".

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что его назначение главой наблюдательного совета может "негативно сказаться на служебных интересах" МИД. Халлер получил предложение работать в Gas for Europe GmbH в середине декабря. Пока на сайте компании он по-прежнему указан как председатель наблюдательного совета.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.