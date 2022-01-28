В Австрии заявили о снижении объемов поставок энергоресурсов из России

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Австрия в настоящее время переживает снижение поставок энергоресурсов из России. С таким утверждением выступила в пятницу министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леоноре Гевесслер.

Правительство Австрии провело в пятницу специальное заседание на тему реагирования на чрезвычайный рост цен на электроэнергию. В Австрии с начала 2022 года стоимость электроэнергии во многих домохозяйствах была увеличена на 100% из-за роста цены на газ в Европе.

"Ситуация на международных газовых рынках очень непростая. Надо говорить четко. Мы находимся под давлением, потому что наша энергосистема зависит от импорта. Мы зависим от стран, поставляющих газ и нефть. Сейчас у нас меньшие объемы поставок из России, что представляет собой наибольшие трудности", - сказала министр на пресс-конференции.

По словам Гевесслер, ситуация на рынке электроэнергии ведет к повышению цен для потребителей. Причиной высоких цен стала высокая стоимость газа, пояснила министр.