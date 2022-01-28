Станцию метро в Кудрово в Ленобласти планируют построить к 2029 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Строительство станции метро в Кудрово, которая станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена, в Ленинградской области планируется завершить к 2029 году. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Петербурге председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

"На территории Ленинградской области в планах по строительству ближайших - это станция в Кудрово. Мы с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры [Петербурга] этот вопрос прорабатываем. К 2029 году пока по тем планам, которые сейчас сверстаны, [планируется] окончание строительства станции метро в Кудрово", - сказал он.

Глава комитета отметил, что город и область имеют планы по строительству станций метро еще в двух городах Ленинградской области. Пока эти планы находятся в стадии проработки.

Ранее на совместном заседании правительств двух регионов власти Петербурга сообщили, что город начнет финансирование строительства станции и электродепо "Правобережное" в Кудрово с 2023 года. Из городского бюджета на строительство этих объектов планируется выделить 37,75 млрд рублей, всего на стройку необходимо 73,43 млрд рублей. Приступить к строительству также планируется в 2023 году.

В июле 2021 года на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с властями Петербурга и области подготовить предложения по развитию метрополитена в Петербурге в 2022-2026 годах и по строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" в Ленинградской области. В общей сложности затраты на развитие Петербургского метрополитена, включая строительство семи новых станций к 2024 году, составят порядка 200 млрд рублей.