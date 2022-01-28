ЦБ ожидает охлаждения рынка потребительского кредитования

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Портфель потребительских кредитов российских банков по итогам 2021 года увеличился на 20% против 8,8% годом ранее. В 2022 году регулятор ожидает некоторого охлаждения рынка на фоне повышения ставок по кредитам, говорится в материалах Банка России.

"Годовой темп роста потребительского кредитования составил 20,1%, что значительно выше, чем в 2020 году (8,8%). Однако в 2022 году мы ожидаем некоторого охлаждения потребительского кредитования вследствие роста ставок, а также действия макропруденциальных мер, включая планирующееся с июля 2022 года введение макропруденциальных лимитов, ограничивающих долю выдаваемых рискованных потребительских кредитов (с показателем долговой нагрузки выше 80% и сроком больше пяти лет)", - подчеркнули в ЦБ.

При этом в декабре портфель потребительских кредитов вырос незначительно - по предварительным данным, на 0,5% после роста в 1,6% в ноябре. С корректировкой на продажи и списания проблемных кредитов прирост составил около 0,9%, что ниже среднемесячных темпов. В регуляторе указали, что дополнительный сдерживающий эффект на потребительское кредитование оказывали введенные ранее макропруденциальные меры, а также рост стоимости кредитов на фоне увеличения рыночных ставок.

В целом объем кредитов физическим лицам возрос за прошлый год на 4,7 трлн рублей, или на 23,2%. По итогам декабря портфель розничных кредитов российских банков достиг 25 трлн рублей, увеличившись за последний месяц 2021 года на 1,6% против роста в 0,9% в ноябре.

Качество кредитного портфеля

В целом по итогам 2021 года регулятор отмечает заметное улучшение кредитного качества. Это также является одним из ключевых факторов, объясняющих высокий уровень прибыли банков, - резервные расходы были на исторически низких уровнях после перерезервирования в 2020 году, указывают авторы документа.

"В декабре произошло значительное снижение корпоративной просроченной задолженности на 101 млрд рублей (3,3%), так как отдельные крупные кредиты были списаны за счет резервов. В розничном портфеле снижение просроченной задолженности было не таким существенным (21 млрд рублей, или 2%) и произошло главным образом в сегменте необеспеченного потребительского кредитования из за списаний и продаж проблемных кредитов", - говорится в материалах ЦБ РФ.

Корпоративное кредитование

Корпоративный кредитный портфель российских банков по итогам 2021 года вырос на 11,7%, достигнув 52,65 трлн рублей. В 2020 году рост этого портфеля составил 9,9%, следует из материалов Банка России. Прирост корпоративного кредитного портфеля банков за 2021 год составил 5,5 трлн рублей.

"В целом за 2021 год корпоративные кредиты выросли на 11,7%, что даже выше, чем в стрессовом 2020 году, когда компании остро нуждались в финансовых ресурсах, - отмечается в документе. - Такой высокий спрос на кредиты можно объяснить потребностью компаний в инвестициях, особенно с учетом выхода экономики из рецессии, активным переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием счетов эскроу (около 30% прироста корпоративных кредитов за год), желанием компаний зафиксировать ставки до их повышения, а также реализацией отдельных крупных сделок".

По итогам декабря 2021 года корпоративный кредитный портфель банков увеличился на 639 млрд рублей, или 1,2%, что лучше ноября, когда рост составил 0,6%.

При этом существенная часть прироста пришлась на компании из нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей, указали в Банке России.