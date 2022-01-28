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Лукашенко пригрозил Литве не пускать ее товары транзитом через Белоруссию

Лукашенко пригрозил Литве не пускать ее товары транзитом через Белоруссию.

Кабмин выделил 306 млн рублей на исследования вакцины от COVID-19 для детей
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