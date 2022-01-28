"Сибур" заключил инвестиционные соглашения с Минэнерго на сумму около 400 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Сибур" заключил инвестиционные соглашения с Минэнерго РФ на сумму около 400 млрд рублей по модернизации действующих и создании новых мощностей "Нижнекамскнефтехима", "Казаньоргсинтеза" и "Запсибнефтехима", говорится в сообщении компании.

"Сибур" и Минэнерго России заключили соглашения о модернизации действующих и создании новых мощностей "Нижнекамскнефтехима", "Казаньоргсинтеза" и "Запсибнефтехима". В рамках указанных соглашений компания реализует комплекс проектов, направленных на расширение производства востребованных отечественным потребителем материалов. В том числе, предполагается запуск производства продуктов мало- и среднетоннажной химии, которые пока не имеют отечественных аналогов", - отмечается в сообщении.

"Сибур" принял на себя обязательства в период 2022-2027 годов инвестировать в развитие производственной площадки в Тобольске не менее 110 млрд рублей, в предприятия на территории Татарстана - не менее 285 млрд рублей. При этом предварительная оценка общей стоимости всего пула проектов (около 20), рассматриваемых к реализации в рамках инвестоглашений, превышает 560 млрд рублей, отмечает "Сибур".