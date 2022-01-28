Кабмин ФРГ заявил, что Москва выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Нынешняя конфликтная ситуация между Украиной и Россией сказывается на цене на газ. С таким заявлением выступил в пятницу австрийский канцлер Карл Нехаммер. Правительство Австрии провело в пятницу специальное заседание на тему реагирования на чрезвычайный рост цен на электроэнергию.

"Разумеется, конфликтная ситуация между Украиной и Российской Федерацией является также драйвером цены на газ. Ситуация там более чем напряженная. Становится больше признаков, что Российская Федерация сейчас обладает достаточными военными мощностями, чтобы предпринять частичное вторжение", - утверждал Нехаммер на пресс-конференции, говоря на тему влияния ситуации между Украиной и Россией на цену на газ.