Россельхознадзор предложил передать Минсельхозу функции по ограничению ввоза продукции АПК

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россельхознадзор предлагает наделить Минсельхоз полномочиями по ограничению ввоза в РФ сельхозпродукции. Об этом в ходе совещания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщил заместитель главы Россельхознадзора Антон Кармазин.

"У нас Минсельхоз по сути является органом, который осуществляет нормативно-правовое регулирование в области сельского хозяйства. Как предложение - все-таки, я думаю, что Минсельхоз должен вводить ограничения по представлению любых федеральных органов исполнительных власти только после консультаций с уполномоченными ведомствами из стран - основных импортеров сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

Кармазин напомнил, что полномочиями по ограничению поставок в настоящее время обладает Роспотребнадзор, который ввел более 50 запретов на ввоз растительной продукции, в том числе на ввоз гранатов, винограда, апельсинов, перца из Турции, перца - из Ирана.

"Ограничения вводятся в отношении отдельных экспортеров мандаринов, лимонов, груш из Турции, яблок из Ирана, мяты из Египта, причем вводятся ограничения не на производителей, а на экспортеров. Соответственно, производитель остается вне зоны их внимания и нашего внимания для реализации возложенных на нас полномочий", - сказал замглавы ведомства. Он пояснил, что основанием для введения Роспотребнадзором ограничений является выявление действующих веществ и препаратов, не зарегистрированных для выращивания апельсинов, гранатов и мандаринов в России, хотя наша страна не является производителем этой продукции. В результате, по мнению Кармазина, могут пострадать экспортные поставки из России.

"Мы уже столкнулись с эквивалентным подходом от тех стран, которые являются потребителями зерна российского происхождения: это Турция, Египет, Иран. Если сложить в общей массе, порядке 22-23 млн тонн зерна мы туда поставляем. И эквивалентный подход уже отразился на определенных переговорных процессах", - отметил он.