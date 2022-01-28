Лукашенко: Белоруссия спасла недавно Украину от энергетического краха даже в ущерб себе

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Белоруссия недавно спасла Украину от краха энергетической системы, даже в ущерб себе поставив им нужное количество электроэнергии. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Для сравнения - в Украине 50% электроэнергии также получали на 15 атомных энергоблоках, построенных в советские времена, получали. Сегодня ходят с протянутой рукой по миру и просят электроэнергию. Недавно спасли их [украинцев] от краха энергетической системы, поставив им вплоть для ущерба себе нужное количество электроэнергии", - сказал он.