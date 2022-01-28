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Лукашенко назвал импортозамещение основой выживания экономических отраслей Белоруссии

По словам президента республики, этому будет уделено первостепенное внимание в предстоящей пятилетке

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Импортозамещение является основой выживания белорусских отраслей экономики в условиях санкционного давления. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Намеченные планы по импортозамещению являются основой выживания большинства отраслей [экономики], позволят уйти от санкционной уязвимости", - сказал он.

Как отметил президент, необходимость уйти от экономической зависимости является важнейшей задачей для Белоруссии. "Первейшая задача - как можно быстрее уйти от зависимости и заменить белорусскими аналогами ключевые компоненты для реального сектора экономики. От двигателей для БелАЗ (Белорусского автомобильного завода - прим. ТАСС), редукторов, гидравлики до ковидной вакцины и отечественных микросхем. Все у нас это есть", - указал Лукашенко.

По его словам, вопросу импортозамещения будет уделено первостепенное внимание в предстоящей пятилетке. "Мы многое, если не все, сможем сделать сами, это условие сохранения нашего суверенитета. Нужна системная и упорядоченная работа по обеспечению экономической самодостаточности страны", - подчеркнул Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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