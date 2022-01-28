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Новосибирское предприятие Роснано ООО "Литэко" подало заявление о самобанкротстве

Сумма исковых требований составила 317,19 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Компания ООО "Литэко", 99,99% в доле которой принадлежит Роснано, подала в Новосибирский арбитражный суд иск о самобанкротстве, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Заявление (исковое заявление) о признании должника банкротом. Должник - ООО "Литэко". Кредиторы (заявители) - ООО "Литэко", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма исковых требований - 317,19 млн рублей.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК", 99,99% акций предприятия принадлежат АО "Роснано". Компания занимается производством электронных печатных плат, электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, программного обеспечения и электронного оборудования, розничной торговлей.

Компании принадлежит 100% акций предприятия "Лиотех-Инновации" (ООО "Лиотех-Инновации") - дочернего предприятия АО "Роснано", которое является одним из немногих в России промышленных производителей литий-ионных аккумуляторов.

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