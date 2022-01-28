Лукашенко заявил о решимости построить в Белоруссии еще одну АЭС

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что полон решимости реализовать проект строительства в республике еще одной атомной электростанции (АЭС).

"Если честно, я готовлю ваше сознание к тому, что мы и вторую атомную станцию построим, почему бы нет?" - заявил Лукашенко.

"Мы ведем диалог с некоторыми государствами, которые умеют это делать, в том числе и с Российской Федерацией. Кто предложит более выгодные условия, с тем и договоримся, но этот вопрос не снят. Но говорить о том, что завтра начнем строить, рано", - заявил Лукашенко. "Колебаний много, но я полон решимости, что мы еще с вами в этой жизни, если не построим, то начнем строить эту станцию", - добавил президент.

Говоря о возможном месте строительства АЭС, Лукашенко отметил, что хотел бы построить на востоке страны, но, как говорят специалисты, будет дешевле построить на западе, вблизи Островца, где расположена действующая станция. "Для строительства атомной станции нужен целый завод, много цехов <...> Реактор мы привезем с российского завода, а все остальное надо делать там, и эти мощности уже созданы. Поэтому, если там это делать, то будет немножко дешевле", - пояснил Лукашенко.

В конце декабря 2021 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что совместно с российскими партнерами к осени 2022 года специалисты республики проработают вопрос строительства в стране второй атомной электростанции. По его словам, есть поручение президента рассмотреть возможность строительства второй станции в другом регионе республики.

Строительство первой АЭС в Белоруссии с двумя энергоблоками мощностью 1,2 ГВт каждый, идет по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). Первый блок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Энергетический пуск второго блока запланирован на февраль 2022 года, в промышленную эксплуатацию его намерены ввести к лету 2022 года.