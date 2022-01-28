Минсельхоз работает над формированием реестра пасек в России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минсельхоз работает над формированием единого реестра пасек в субъектах Российской Федерации. Об этом в ходе совещания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

"Мы как министерство сельского хозяйства эту проблему видим (гибель пчел - прим. ТАСС), проводим большую работу, в том числе по формированию единого реестра пасек в субъектах Российской Федерации, чтобы можно было выстроить эффективное партнерское взаимодействие между пчеловодами и растениеводами нашей страны, потому что зачастую хаотичное перемещение пасек без согласованных маршрутов, без согласованных локаций размещений пасек приводят к тому, что у агрария на этом поле медоносном есть вредители", - сказал он.

Некрасов отметил, что для сохранения урожая такой фермер вынужден обрабатывать свою продукцию пестицидами и агрохимикатами, в результате чего гибнут пчелы. "Эту проблему мы тоже частично решаем. Взаимодействуем с отраслевыми союзами для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий как для отрасли пчеловодства, так и для отрасли растениеводства", - отметил он.

В свою очередь замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин сообщил о том, что в 2021 году специалисты ведомства провели 206 проверок по факту применения пестицидов и агрохимикатов.

"Выявлены практически везде правонарушения, составлены протоколы, вынесено 261 постановление о привлечении к административной ответственности на сумму порядка 1,7 млн рублей. Основные жалобы в территориальные управления Россельхознадзора по факту гибели пчел. Наиболее массовый характер гибели отмечен в республике Башкортостан, откуда поступило 83 обращения", - сказал он.