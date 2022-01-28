Штрафы IT-компаний за необеспечение локализации баз данных составили 48,5 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Иностранные компании были оштрафованы на 48,5 млн рублей за необеспечение локализации баз данных российских пользователей в 2020-2021 годах. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на дне открытых дверей Роскомнадзора, приуроченном к Международному дню защиты персональных данных.

"48,5 млн рублей - общая сумма составленных протоколов за необеспечение локализации баз данных за 2020-2021 годы в отношении транснациональных компаний. Twitter Inc. - 21 млн рублей, Facebook Inc. - 19 млн рублей, WhatsApp LLC - 4 млн рублей, Google LLC - 3 млн рублей, MyHeritage - 1,5 млн рублей" - сообщается на слайде его презентации.

В целом за 2021 год в ходе проведения контрольных мероприятий было выявлено 46 нарушений закона. Как пояснил Вагнер, к ответственности судом были привлечены именно иностранные организации, которые не выполнили требования закона даже после напоминания Роскомнадзора.

"Как вы видите, это исключительно иностранцы. В этом году продолжим мониторинг соблюдения этого требования закона. В январе, думаю, закончим предварительный мониторинг, пока выявили 20 ресурсов, на которых собирается большой объем персональных данных граждан РФ, контент ориентирован на российскую аудиторию, но подтверждения того, что выполнены требования закона, нет", - сказал он.

Согласно российскому законодательству, оператор персональных данных обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ действует с 2015 года, однако ответственность была установлена в 2019 году. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие. За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн рублей, в случае повторного нарушения - до 18 млн рублей.