Путин подписал закон о штрафах за перевозку по России табачной продукции без маркировки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за перевозку по стране немаркированных в соответствии с российским законодательством партий табачной продукции, а также ужесточает ответственность за перевозку немаркированного алкоголя.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется санкциями за перемещение физическим лицом по стране немаркированной табачной продукции и изделий, в том числе являющихся товаром Евразийского экономического союза. Исключение составит перевозка совершеннолетними гражданами не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 г табака или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 г на одного человека.

Штраф за перевозку продукции свыше этих норм для физических лиц составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции. Рассмотрение таких дел отнесено к компетенции судей, а составление протоколов - к полномочиям полиции.

Кроме того, закон повышает штрафы за оборот немаркированной алкогольной или табачной продукции. Они составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс. рублей), от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 10 тыс. до 15 тыс. рублей) и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц (сейчас от 200 тыс. до 300 тыс. рублей).

Усиливается и административная ответственность за производство либо ввод в оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также за эти действия с нарушением правил маркировки. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 15 тыс. рублей), для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (сейчас от 100 тыс. до 150 тыс. рублей) с конфискацией предметов административного правонарушения.

Также закон усиливает административную ответственность за перевозку гражданами немаркированного алкоголя объемом более 10 литров на человека. Штраф за такое правонарушение составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей).