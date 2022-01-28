В Нижегородской области за год при господдержке реализовали 13 крупных инвестпроектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Тринадцать крупных инвестиционных проектов с созданием более 2 тыс. рабочих мест реализовали в Нижегородской области в 2021 году при господдержке, сообщает в пятницу пресс-слжуба правительства региона.

"В Нижегородской области в 2021 году с использованием различных мер господдержки реализовано 13 крупных инвестиционных проектов. Создано более 2 000 рабочих мест", - сказано в сообщении.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, реализация любого инвестпроекта - это процесс, в котором участвует большое количество организаций и ведомств. "Соответственно, и поддержка осуществляется по множеству направлений и на всех этапах реализации проекта. Для координации этой работы в регионе была создана Корпорация развития Нижегородской области - единое окно, куда предприниматель может обратиться с любыми вопросами", - цитирует Никитина пресс-служба.

По словам губернатора, чаще всего инвесторы обращаются за поддержкой в подборе земельного участка, по вопросам подключения к коммуникациям и получения различных субсидий и налоговых преференций.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян уточнил, что по шести проектам инвестиции превысили 1 млрд рублей, это в том числе запуск на Кстовском НПЗ ПАО "Лукойл" установки изомеризации "Пенекс" для увеличения объема производства высокооктановых бензинов, строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей в городе Бор, реконструкция линии по производству полированного стекла ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод".

Инвестиционные проекты, реализуемые в Нижегородской области, могут получить и финансовую поддержку в виде субсидий, льготных займов (к примеру, по специальным программам Минсельхоза и Фонда развития промышленности) или снижения налогов. В частности, в регионе созданы зоны с особым налоговым режимом: три ТОСЭР - в Володарске, Решетихе и Сарове, особая экономическая зона "Кулибин".