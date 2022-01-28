Эксперты заявили, что маркировка не сказалась на ценах на молочную продукцию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Введение маркировки не сказалось на ценах на молочную продукцию в России. Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ.

"Введение обязательной маркировки молочной продукции в 2021 году не оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной продукции в целом по отрасли. Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%", - говорится в документе.

При этом авторы исследования указывают, что существенное влияние на ценовую динамику оказало повышение стоимости кормов и добавок (до 60%), а также топлива (до 30%). Увеличение себестоимости молока сырого за счет только двух этих факторов составило - 39,38%.

"Одним из факторов роста стоимости продукции послужил глобальный кризис поставок кормовых добавок. Большинство производств кормовых добавок сосредоточено в Китае, любые изменения внутри страны сказываются на мировых трендах в целом", - указано в докладе.

В качестве дополнительных факторов НИФИ Минфина называет увеличение импортных цен на иностранное оборудование, запчасти, роботизацию переработки и упаковку готовой продукции в тару. Кроме этого, причиной роста цен стало удорожание на 45% всех видов упаковки молочных товаров. В декабре эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) сообщили о том, что цифровая маркировка молочной продукции замедлила удорожание товаров в этой категории по итогам ноября.

Маркировка сыров и мороженого началась в России с 1 июня 2021 года. С 1 сентября 2021 года маркировке подлежит молочная продукция со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - товары со сроком годности 40 дней и менее.