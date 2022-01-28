Объем финансирования отрасли культуры в Чувашии за четыре года вырос вдвое

ТАСС, 28 января. Финансирование отрасли культуры за четыре года в Чувашии выросло в два раза - до 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу глава региона Олег Николаев в послании Госсовету республики.

"Объемы финансирования отраслей, курируемых Минкультуры Чувашии, в консолидированном бюджете Чувашской Республики за четыре года увеличились в два раза и в 2020 году составили 3,8 млрд рублей, в 2021 году - 4,4 млрд рублей", - сказал он.

Николаев добавил, что современная инфраструктура культурного пространства является основой устойчивого и гармоничного развития общества. "Для этого правительством республики направляются беспрецедентные в сравнении с прошлыми годами бюджетные инвестиции", - пояснил он.

В прошлом году в Чувашии была завершена реконструкция государственной филармонии республики, которая длилась с 2008 года. "Впереди - целый ряд амбициозных проектов. В их числе - реконструкция Чувашского государственного театра оперы и балета. В настоящий момент с Фондом ДОМ.РФ подписано соглашение о сотрудничестве, и перед Минкультуры Чувашии совместно с Минстроем Чувашии стоит задача воплотить в жизнь этот проект до 2025 года", - уточнил глава республики.

Николаев добавил, что в этом году будет объявлена "пятилетка" строительства ежегодно не менее пяти новых сельских домов культуры и проведения капитального ремонта не менее 10 клубов, а также строительства учреждений культуры клубного типа в модульном исполнении. "На данное направление в законе о бюджете заложено 318 млн рублей", - отметил он.