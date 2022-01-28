РБК: число операторов связи в 2021 году сократилось до 5,3 тыс.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число операторов связи в 2021 году сократилось на 5%, до 5,3 тыс. операторов, что могло сказаться на объеме финансирования точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в регионах. Об этом сообщает в пятницу РБК со ссылкой на источник и оперативную статистику по федеральному бюджету.

По данным статистики, проанализированной изданием, в 2021 году отчисления в резерв универсального обслуживания, куда все операторы страны вносят по 1,2% выручки от оказания услуг связи, сократились на 0,8%, или на 122 млн рублей, по сравнению с показателями 2020 года и составили 15,108 млрд рублей. Средства данного фонда направляются на развитие организации точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населенных пунктах, уточняет РБК.

В 2021 году свои обязательства по перечислениям в резервный фонд исполнили 5,3 тыс. операторов, что на 5% меньше, чем в 2020 году, когда их число находилось на уровне 5,6 тыс., сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый со статистикой по отчислениям в резерв универсального обслуживания.

По данным, предоставленным изданию Минцифры, в 2021 году 9,2 тыс. операторов предоставляли информацию об отчислениях в резерв универсального обслуживания, однако эти показатели включают передачу сведений о "нулевом" доходе. В 2020 году предоставляющих сведения было на 2% больше, 9,4 тыс. Как рассказали РБК в министерстве, такая тенденция может быть обусловлена происходящими на рынке конкурентными процессами, из-за которых с него уходят мелкие или не выдержавшие конкуренции операторы, а также операторы, у которых истек срок действия лицензии на оказание услуг.