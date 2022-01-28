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В МИД ФРГ прокомментировали онлайн-встречу представителей бизнеса Германии с Путиным

В ведомстве отметили, что Германия считает важным поддержание экономических отношений с Россией

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Германия считает важным поддержание экономических отношений с Россией. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, комментируя запланированную на 3 марта онлайн-встречу представителей крупного бизнеса Германии с президентом России Владимиром Путиным.

"Я не знаю всех деталей ситуации, но хотел бы еще раз указать на философию, о сути которой заявила в Москве глава МИД [ФРГ Анналена Бербок]. Германия, конечно, заинтересована в экономическом обмене и экономических отношениях с Россией, она также указала на то, что мы фундаментально заинтересованы в соблюдении правил, которые мы в Европе вместе обязались соблюдать касательно европейского миропорядка", - сказал он. "Это для Германии основа работы, основа существования", - утверждал Бургер.

Восточный комитет германской экономики подтвердил накануне проведение традиционной встречи представителей бизнеса ФРГ с Путиным. Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что онлайн-встреча запланирована на 3 марта. Восточный комитет, в частности, отметил, что традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом Путиным и важными для экономики министрами.

Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский в свою очередь сообщил, что дата встречи президента РФ с руководителями ведущих компаний Франции, которые входят в эту организацию, будет известна ближе к весне.

26 января Путин провел видеоконференцию с представителями деловых кругов Италии. По ее итогам глава Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани заявил, что итальянские предприниматели видят в России надежного партнера.

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Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
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