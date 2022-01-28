Биржевая цена топочного мазута впервые превысила 30 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Биржевая цена на топочный мазут по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в пятницу выросла более чем на 4% и впервые поднялась выше 30 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена топочного мазута выросла за день на 4,4% и составила 30,12 тыс. рублей за тонну, таким образом обновив рекордное значение. Предыдущая максимальная стоимость этого вида топлива была достигнута 24 января (29,25 тыс. руб. за тонну).

Биржевые цены на летнее и межсезонное дизельное топливо продолжают обновлять максимумы. Так, летний дизель подорожал на 0,5%, до 56,4 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 0,4%, до 58,19 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля ежедневно устанавливает рекорды, начиная с 25 января, а стоимость межсезонного дизеля - начиная с 19 января. При этом зимний дизель подешевел на 0,3%, до 61,79 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 вырос в цене на 0,02%, до 51,71 тыс. рублей за тонну, а цена бензина Аи-95 немного снизилась - на 0,05%, до 55,28 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 14,1%, до 29,75 тыс. руб. за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, биржевая стоимость этого вида топлива увеличилась только на 2,4%, до 23,96 тыс. руб. за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) в Европейской части России в пятницу не рассчитывалась. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся менее чем на трех базисах поставки топлива.