Число самозанятых в Нижегородской области за год выросло в 2,4 раза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Число жителей Нижегородской области, выбравших для себя специальный налоговый режим, за 2021 год выросло в 2,4 раза, до 71 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона со ссылкой на управление областной Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Число самозанятых в Нижегородской области за 2021 год увеличилось более чем в 2,4 раза и превысило 71 тыс. человек. Об этом сообщили в управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) по Нижегородской области. Для сравнения, в начале 2021 года самозанятых в регионе насчитывалось 29,7 тыс.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сумма налогов, уплаченная самозанятыми в бюджет региона за 2021 год, составила 486,5 млн рублей, а с начала введения особого налогового режима, то есть за два года, - 507 млн рублей. Самыми распространенными видами деятельности в регионе являются автоперевозки, ремонтно-строительные и информационные услуги.

При осуществлении деятельности самозанятые могут получать господдержку по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы". Речь идет как о консультационной и образовательной поддержке, так и о финансовых механизмах в виде льготных кредитов и льгот при работе на интернет-площадках.