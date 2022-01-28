Объем ремонта дорог по нацпроекту увеличат на 20% на Ставрополье в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены отремонтировать более 132 км дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД) в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Ставропольском крае запланировано привести в нормативное состояние более 132 км дорожного полотна. Это порядка 45 объектов. <…> В 2021 году по нацпроекту БКД в регионе отремонтировали более 110 км региональных и муниципальных дорог", - говорится в сообщении.

Основная часть ремонтов пройдет на дорогах местного значения общей протяженностью 104 км. В числе региональных дорог планируется реконструкция трассы до филиала базы "Юг Спорт" в Кисловодске, где проходят подготовку российские сборные по разным видам спорта. Существующая дорога пришла в негодность, создание на ее месте новой трассы позволит обеспечить круглогодичное транспортное сообщение со спортивной базой.

По данным краевого министерства, необходимые контракты на выполнение работ по нацпроекту в регионе заключены. К ремонту дорог подрядчики приступят, как только позволят погодные условия.