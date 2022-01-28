Нацбанк Украины прогнозирует к концу года уровень безработицы выше 9%

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз уровня безработицы в стране, предполагая, что она составит по итогам текущего года 9,1%.

"Оценка на 2022 год стала более пессимистичной: она пересмотрена с 8,6% до 9,1%, а на 2023 год - с 8,6% до 8,9%. Дальнейший рост экономики и улучшение деловых ожиданий предприятий окажет стимулирующее влияние на спрос на рабочую силу на прогнозном горизонте", - отмечается в "Инфляционном отчете" регулятора.

При этом центробанк отметил, что в конце 2021 года о планах увеличивать число работников в 2022 году сообщило большинство предприятий. "Поддерживать рынок труда будет и продолжение вакцинации, что повысит уверенность бизнеса относительно отсутствия в будущем карантинных ограничений. Как следствие, уровень безработицы <...> будет постепенно приближаться к своему нейтральному уровню (8,5%)", - рассчитывают в НБУ. "Впрочем, - говорится в отчете, - это продлится дольше, чем ожидалось, из-за усиления диспропорций на рынке труда, более длительного влияния пандемии на рынок рабочей силы и менее оптимистичный, чем предыдущий, прогноз восстановления экономики".

По оценкам НБУ, в 2021 году уровень безработицы достиг 9,8% при ранее предполагаемом в пределах 9,4%. Ранее Госстат Украины сообщал, что в третьем квартале 2021 года количество безработного населения 15-70 лет составило 1,6 млн человек.