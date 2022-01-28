Тюменские власти и "СИБУР Холдинг" будут реализовывать программу "Тобольск-2030"

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 28 января. /ТАСС/. Власти Тюменской области и компания "СИБУР Холдинг" подписали соглашение о взаимодействии для реализации комплексной программы развития городской среды "Тобольск-2030". Программа должна помочь городу набрать максимальный индекс качества городской среды, передает корреспондент ТАСС.

"В рамках этой программы ["Тобольск-2030"] ставится очень амбициозная задача набрать 360 баллов по Индексу качества городской среды - это максимальный балл, который сегодня может дать федеральное министерство, оценивая тот или иной город Российской Федерации. Задача, я считаю, очень правильная", - сказал в общении с журналистами полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Полпред назвал программу "Тобольск-2020" позитивной и поблагодарил руководство компании "Сибур" за решение продлить ее. Подписи под соглашением поставили губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев и председатель правления "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что в программу, в частности, вошло строительство многофункционального концертного зала, создание первого парка культуры и отдыха.

По данным портала "Индекс качества городской среды", на данный момент у Тобольска 221 балл. Наиболее высокую оценку получили категории "Жилье и прилегающие пространства", "Улично-дорожная сеть", "Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства".

Предыдущая комплексная программа развития инфраструктуры города "Тобольск-2020" была реализована правительством Тюменской области, администрацией города Тобольска при поддержке компании "Сибур". Программа была направлена на развитие городской социальной инфраструктуры, которая доступна всем жителям, и предполагала строительство не отдельно взятого микрорайона, а изменение всей городской среды.

Ранее Моор в интервью ТАСС сообщал, общий объем необходимых финансовых ресурсов до 2030 года составит порядка 180 млрд рублей. В результате планируется, в частности, увеличить объем отгруженных товаров в три раза, до почти 1,5 млрд рублей, а турпоток в 4,3 раза, до более чем 450 тыс. человек.