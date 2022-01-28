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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 2 февраля снизится до $93,9 за тонну

Пошлина на экспорт ячменя вырастет до $74,6

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 2 по 8 февраля снизится до $93,9 за тонну против $95,8 неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя вырастет с $74,4 до $74,6 до за тонну, пошлина на кукурузу понизится с $50,6 до $49,2 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $334,2 за тонну, на ячмень - при цене в $291,7 за тонну, на кукурузу - $255,3 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.

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