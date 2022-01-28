ЦБ считает, что криптовалюты будут сопровождаться рисками даже при их регулировании

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Банк России считает криптовалюты денежными суррогатами, и, даже в случае их регулирования, они будут сопровождаться рисками. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью YouTube-каналу InvestFuture.

"Мы криптовалюты считаем денежными суррогатами и считаем, что этот инструмент будет сопровождаться рисками, даже если взяться, например в теории, за его регулирование. Все равно эти риски будут избыточными, и все равно мы ожидаем, что все больше стран будет приходить к выводу, что криптовалюты нужно запрещать", - отметила Данилова.

По ее словам, сравнение криптовалют с деньгами является опасным. "Сравнение криптовалют с деньгами некорректное и очень опасное. Это та причина, почему люди этот интерес к криптовалютам испытывают, потому что ошибочно их некоторые считают деньгами, хотя они таковыми не являются", - сказала глава департамента ЦБ.

Также она обратила внимание, что нельзя ставить в один ряд криптовалюты с акциями и облигациями. "Здесь нет фундаментальной стоимости, денежных потоков, здесь единственное, на что инвесторы могут рассчитывать, - это на то, что пузырь будет продолжать формироваться, увеличиваться, будут приходить такие же инвесторы, которые пока не пришли, и которые только думают выходить на рынок. Это похоже на финансовую пирамиду, когда прибыльность одного инвестора, который пришел раньше, зависит непосредственно от интереса, от активности вновь приходящих участников. И как всякий пузырь и пирамида, здесь очень высок риск схлопывания, естественно, поэтому поставить в один ряд криптовалюты с акциями и облигациями невозможно", - подчеркнула она.

"Мы состоим в разных форумах, рабочих группах и видим, что настрой регуляторов, глобальных регуляторов постепенно ужесточается, особенно в части необеспеченных криптовалют", - добавила глава департамента регулятора.

Ранее, 21 января, Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.