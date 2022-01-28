Мишустин призвал ФАС максимально быстро реагировать на изменения цен на продукты

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания и максимально быстро реагировать на изменения цен.

"Важно максимально быстро реагировать на изменения ценовой ситуации и, конечно, продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания и делать это, конечно, системно", - сказал Мишустин в пятницу на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

Глава кабмина отдельно остановился на теме обеспечения россиян жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами. Мишустин заявил, что цены на лекарства нужно держать на постоянном контроле. "На такие препараты приходится примерно 56% рынка всех лекарственных препаратов. Здесь также очень важно держать на постоянном контроле в том числе и цены", - указал премьер.

Мишустин также поручил Минсельхозу ежедневно следить за ситуацией с ценами на продукты. Заслушав доклад о ситуации с ценами на продукты, глава кабмина отметил, что этот вопрос нужно держать на постоянном контроле. Тема, по мнению премьера, требует детального внимания.

"Я также поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами. И мы с ним тоже в постоянном контакте", - сказал Мишустин, добавив, что это касается и ФАС. Он попросил Шаскольского взять вопрос на особый контроль.

Мишустин поручил ФАС усиленно заниматься прогнозами, чтобы заранее учесть риски повышения цен на те или иные товары или услуги.

"Хочу попросить вас как можно более активно применять методы предиктивной аналитики для того, чтобы было видно, какие риски могут быть для того или иного вида продукции, товаров, связанные с ценами", - обратился председатель правительства к главе ФАС. Он также потребовал предоставлять такие отчеты.