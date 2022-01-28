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Наценки на социально значимые продукты снизились с августа 2021 года

Глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что к договоренностям об ограничении максимального уровня наценок, достигнутым с крупнейшими федеральными ретейлерами, присоединяются региональные сети

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Наценки на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях с августа 2021 года по текущий момент снизились с 22% до 13%. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"По результатам мониторинга и проведения проверок, в результате переговоров с федеральными торговыми сетями с участием наших коллег из Минпромторга нам удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 года по настоящее время на 9 п. п., с 22% до 13%", - сказал Шаскольский.

Он добавил, что к договоренностям об ограничении максимального уровня наценок, достигнутым с крупнейшими федеральными ретейлерами, присоединяются региональные сети.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияШаскольский, Максим Алексеевич
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