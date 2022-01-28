Объем интернет-продаж в хайнаньском Хайкоу в 2021 году вырос на 69,35%, до $28,9 млрд

ХАЙКОУ, 28 января. /ТАСС/. Объем электронной торговли в административном центре провинции Хайнань в 2021 году вырос на 69,35% и достиг 183,5 млрд юаней (около $28,9 млрд). Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По данным управления коммерции города, объем электронных продаж в сфере интернет-стриминга и онлайн-акций с участием знаменитостей достиг 38,21 млрд юаней (около $6,02 млрд), увеличившись на 13,62%. Общие продажи сферы услуг в интернет-торговле достигли 6,22 млрд юаней ($979,5 млн), при этом годовой рост составил 33,01%.

Как отмечает ведомство, всего было доставлено 75,8 млн посылок. В тройку лидеров по этому показателю вошла пищевая продукция и товары сферы здравоохранения (42,85%), компьютеры и потребительская электроника (16,09%), а также косметика (13,16%). Среди других популярных среди покупателей позиций - лекарственные препараты и медицинские товары, предметы интерьера и драгоценности.

Кроме того, управление коммерции отметило, что одним из наиболее перспективных секторов во время пандемии стали услуги в сфере виртуальной реальности, связанные с путешествиями и развлекательной индустрией.