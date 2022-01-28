СМИ: введение санкций в отношении РФ будет иметь большие последствия для Италии

РИМ, 28 января. /ТАСС/. США подготовили такой пакет новых антироссийских санкций, что европейские компании будут вынуждены им подчиняться вне зависимости от выбора европейских правительств. Как пишет в пятницу газета Corriere della Sera, российская экономика может быть парализована, но это будет иметь серьезные последствия для Италии.

"Не имеет большого значения, последуют ли европейские правительства американской линии санкций, потому что уже подготовленный пакет Вашингтона такой, что заставит компании Старого континента подчиниться, чтобы не быть исключенными из рынков США. Европейские банки и экспортеры будут поставлены перед выбором: торговать ли с Россией или делать это со всем остальным миром, используя доллар", - пишет издание, упоминая, что США готовит санкции экономического характера, затрагивающие участие в международной банковской системе, по примеру того, как это было сделано в отношении Ирана.

"Российская экономика оказалась бы парализованной, но подобное развитие не может не иметь серьезных последствий для Италии, учитывая, что за счет поставок российского газа обеспечивается почти половина потребности газа, а в 2020 году итальянские производители экспортировали в Россию на сумму почти €10 млрд, тогда как вложения итальянских банков в России достигают миллиарда", - продолжает газета. "Все это окажется под ударом", - констатирует Corriere della Sera.

Возможные санкции

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

В свою очередь член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) представил свой проект санкций против России, получивший название "Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022". Он также предусматривает рестрикции в отношении российского президента, премьер-министра, министра обороны. Кроме того, инициатива содержит "запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики", а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та "не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции законопроекта". Рубио также предлагает ввести рестрикции в отношении газопровода "Северный поток - 2".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.