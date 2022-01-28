Мишустин призвал ФАС следить, чтобы у бизнеса был равный доступ к мерам господдержки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ФАС следить за тем, чтобы у бизнеса был равный доступ к мерам господдержки.

"Надо крайне внимательно следить за тем, чтобы не возникало почвы для монополизации рынков и чтобы обеспечить бизнесу равный доступ к мерам господдержки, а потребителям - расширить за счет конкуренции выбор доступных товаров и услуг", - сказал глава кабмина на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским, предложив главе ведомства обсудить вопросы поддержки конкуренции на российских рынках.