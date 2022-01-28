Доходы бюджета Краснодарского края от туризма впервые превысили 10 млрд рублей

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Доходы бюджета Краснодарского края, являющегося одним из основных курортных регионов страны, по итогам 2021 года, когда турпоток в край практически достиг доковидных показателей, впервые превысили 10 млрд рублей на фоне роста среднего чека. Об этом сообщила в ходе заседания совета по развитию санаторно-курортного комплекса в Сочи в пятницу врио министра курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"Туристический поток в мире снижен более чем на 70%, вместе с тем на территории нашего края мы наблюдаем совсем другую тенденцию - мы практические вернулись к показателям 2019 года, эталонного для нас, и приняли практически 17 млн туристов. При этом значительно вырос объем услуг, которые оказали наши объекты, значительно выросли налоговые отчисления, практически были поставлены определенные рекорды. Например, доходы краевого бюджета от предприятий санаторно-курортной отрасли впервые превысили 10 млрд рублей. Это серьезный экономический показатель, который свидетельствует о том, что сегодня меняется портрет нашего туриста, средний чек растет", - сообщила Золотухина.

Он отметила, что в регионе растут требования к качеству оказываемых санаторно-курортной отраслью услуг. По ее словам, большое значение имеет диверсификация туристического продукта, так, например, одна из таких тенденций является растущий спрос на экологический туризм. Золотухина сообщила, что в регионе функционируют более 300 особо охраняемых природных территорий, которые занимают более 11% площади Краснодарского края. "Это как раз тот сегмент туризма, который сегодня особо востребован, особо интересен и обладает потенциалом", - резюмировала врио министра курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края.

Налоговые отчисления курортной отрасли в Краснодарском крае в 2021 году увеличились на 25% к допандемийному периоду 2019 года.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты.