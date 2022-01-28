МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новый пункт пропуска между Россией и Китаем может открыться в 2022 году, сообщил на брифинге заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Алексей Шило.

"В 2022 году надеемся, что появится новый пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, железнодорожная инфраструктура готова, договорные отношения с владельцем инфраструктуры оформлены, ждем только решения государственных органов", - сказал он.

По словам Шило, открытие нового погранперехода и максимальное расширение мощностей остальных пунктов пропуска поспособствуют увеличению роста погрузки.

"Мы закончили инвестиционный проект по развитию перегрузочных мощностей, увеличив их на 45% на российской территории. Много чего сделано по Гродеково. Кроме того, мы готовы к переводу на круглосуточный режим работы пункта пропуска Махалино, ждем решения со стороны коллег", - отметил замгенерального директора РЖД.

Ранее сообщалось, что мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста превысит 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1 520 мм для российского подвижного состава и 1 435 мм для китайского. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию.