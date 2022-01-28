Минцифры считает, что запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IT-отрасли

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минцифры РФ считает, что запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной, сообщили в пресс-службе министерства.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны. В условиях, когда президентом и правительством созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли", - отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Минцифры также предлагает сформировать необходимые меры по государственному регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в криптовалюты.