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Минцифры считает, что запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IT-отрасли

Министерство предлагает сформировать необходимые меры по государственному регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в криптовалюты

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минцифры РФ считает, что запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной, сообщили в пресс-службе министерства.

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"Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны. В условиях, когда президентом и правительством созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли", - отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Минцифры также предлагает сформировать необходимые меры по государственному регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в криптовалюты.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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