Российские энергетики выступили за дифференциацию энерготарифов для майнеров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ассоциация "Совет производителей энергии" (включает в себя крупнейшие генерирующие компании России) считает, что для улучшения ситуации с майнерами криптовалют необходимо ввести дифференцированную оплату за электроэнергию в зависимости от потребленного объема. Об этом сообщили ТАСС в ассоциации.

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"Улучшению ситуацию, по мнению ассоциации, будет способствовать введение дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления. В том числе с применением экономически обоснованных цен на электроэнергию на объемы потребления существенно выше среднего уровня бытового потребления", - отметили там.

Более того, необходимо обеспечить условия, при которых майнеры будут потреблять электроэнергию на равных условиях с промышленностью, считают в ассоциации.

"Ассоциация отмечает, что рост "бытового" майнинга негативно влияет на ситуацию с перекрестным субсидированием в электроэнергетике. Возникает ситуация, когда высокомаржинальные объекты потребления покупают электроэнергию по регулируемым тарифам для населения, которые 2-3 раза ниже нерегулируемых цен рынка "на сутки вперед" [часть оптового энергорынка]", - добавили в ассоциации, указав, что майнеры также не оплачивают инвестиционные составляющие на рынке мощности, перекладывая дополнительную нагрузку на промышленность.

21 января, Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.