Президент Аргентины сообщил о достижении соглашения с МВФ по долгу

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /ТАСС/. Правительство Аргентины достигло соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) об урегулировании долга. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской страны Альберто Фернандес.

"Я хочу объявить, что правительство Аргентины достигло соглашения с МВФ", - сказал он в видеообращении.

По словам Фернандеса, достигнутое соглашение "не накладывает на Аргентину ограничений, которые мешают развитию", и позволит стране получить доступ к иностранному финансированию. "У нас был долг, который было невозможно выплатить, который оставлял нас без настоящего и будущего, а теперь у нас есть разумное соглашение, которое позволит нам расти", - добавил он.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент страны Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. К этому моменту страна успела получить от МВФ примерно $44 млрд, от оставшейся суммы новое правительство отказалось. После победы Фернандес заявил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиваться и погасить долги. Глава государства неоднократно указывал на рекордный размер кредита и нарушения при его выдаче стране.