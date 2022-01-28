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"Магнит" и "Дикси" сохраняют нулевые наценки на социально значимые товары

Как уточнили в ФАС, речь идет об отдельных позициях таких продуктов питания, как молоко, хлеб и мясо кур

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Магазины "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" сохраняют нулевые торговые наценки на ряд социально значимых товаров. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" сохраняют нулевые торговые наценки на ряд социально значимых товаров. Речь идет об отдельных позициях таких продуктов питания, как молоко, хлеб и мясо кур", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году ФАС России удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") о приобретении торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт" при условии полного исполнения предписания ведомства. Оно предусматривает строгие ограничения и требования. В том числе, в соответствии с предписанием, АО "Тандер" должно ежеквартально отчитываться о выполнении взятых на себя дополнительных обязательств по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции социально значимых товаров в магазинах "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт".

"Организация отчиталась о выполнении требований антимонопольного ведомства. ФАС России продолжит контролировать исполнение всех пунктов предписания", - заключили в ведомстве.

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