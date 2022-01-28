От различных ограничений до полного запрета. Как в мире пытаются регулировать криптовалюты

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Биткойн и другие криптовалюты приобретают все большую популярность среди пользователей во всем мире, однако единой правовой базы для их функционирования не существует. Ряд государств идет по пути полного запрета криптовалют, другие допускают их производство (майнинг) и использование, но вводят различные ограничения, сохраняя за собой регуляторные функции.
В России майнинг криптовалюты не запрещен, однако она не рассматривается официально как платежное средство. Центральный банк 21 января предложил запретить на территории РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют, в то же время Минфин считает необходимым регулирование криптовалют без их запрета.
ТАСС собрал наиболее примечательные примеры регуляторной практики в отдельных государствах.
Китай
Использование и майнинг криптовалют в Китае запрещены. Первое распоряжение на этот счет было выпущено в 2009 году Министерством коммерции и Министерством культуры КНР. Их циркуляром запрещалась продажа реальных товаров на виртуальные деньги. С тех пор китайские регуляторы последовательно продолжали вводить новые ограничения для населения и бизнеса.
5 декабря 2013 года Народный банк Китая назвал биткойн "фиктивной валютой" и "спекулятивным товаром", отметив, однако, что граждане могут свободно осуществлять с ней операции. При этом все риски, сопряженные с этим, лежат на них самих.
1 апреля 2014 года регулятор, по данным китайских СМИ, неформально потребовал от коммерческих банков и операторов платежных систем страны закрыть счета по торговле биткойнами.
В 2017 году регулятор запретил первичное размещение токенов (ICO), торговым платформам более не разрешалось осуществлять обмен виртуальных денег и транзакции с ними. Позднее были запрещены и платформы по обмену и торговле криптовалютами.
В апреле 2019 года Государственный комитет по развитию и реформе КНР потребовал приостановить майнинг виртуальных валют к 1 января 2021 года.
24 сентября 2021 года Народный банк Китая опубликовал уведомление о том, что виртуальные валюты не обладают законным юридическим статусом, поэтому любые транзакции с ними являются незаконными.
В тот же день Государственный комитет по развитию и реформе КНР опубликовал циркуляр, в котором отдал распоряжение региональным властям запретить строительство новых майнинговых ферм и подключать такие компании к электросетям. Действующим майнинговым компаниям запрещалось осуществлять операции на бирже электроэнергии, для них вводились повышенные тарифы на электричество.
Иран
Майнинг криптовалют в Иране разрешен, однако только на зарегистрированных "фермах". Торговые операции с их использованием в стране запрещены, но банки могут использовать созданную на территории государства валюту для оплаты импорта продуктов, ввозу которых мешают санкции.
На Иран приходится около 5% мировых объемов майнинга биткойна. Это явление получило широкое распространение в конце 2010-х годов благодаря низкой цене электроэнергии - основного ресурса, необходимого для майнинга. Многие жители создавали мощности для майнинга в своих домах, а некоторые - даже на территории мечетей, получающих электричество бесплатно. Явление было настолько массовым, что летом 2021 года власти были вынуждены ввести четырехмесячный запрет на майнинг из-за перебоев с поставками электричества.
В настоящее время запрещено незаконное производство криптовалюты, для этого надо зарегистрировать ферму, электричество для которых поставляется по более высоким экспортным ценам. Несмотря на усилия властей, свернуть нелегальное производство криптовалюты не удалось.
Сфера имеет большое значение для экономики страны, поскольку дает возможность заработка в условиях западных санкций. По оценкам западных и иранских изданий, один только биткойн приносит иранским властям доход в размере около $1 млрд ежегодно.
Индия
Криптовалюты в Индии находятся в серой зоне: официального запрета на их продажу и покупку нет, однако власти считают такие валюты незаконным платежным средством. Другими словами, обналичивать криптовалюту и расплачиваться ей запрещено.
В настоящее время рассматривается законопроект о регулировании криптовалют. Его первый вариант, представленный в 2021 году, предполагал запрет всех "частных криптовалют", однако допускал исключения для продвижения технологии блокчейн. При этом предусматривалось создание собственной официальной цифровой валюты в стране.
Однако документ так и не был рассмотрен. Новый вариант планируется вынести на обсуждение сессии парламента, открывающейся 1 февраля. При этом правительство заявляет, что будет следить за тем, какие меры для регулирования криптовалют вводятся в других странах.
По оценкам местных СМИ, в стране насчитывается до 100 млн людей, владеющих криптовалютами.
Египет
В Египте на основе закона о Центральном банке и о банковской системе страны запрещены выпуск, торговля и продвижение криптовалюты, а также создание или эксплуатация площадок для ее обращения без соответствующей лицензии Центробанка, обладающего монопольным правом выпускать цифровые валюты и управлять ими.
Однако на практике криптовалюты в стране не используются. Еще в 2019 году власти стали изучать возможность создания египетской цифровой валюты, но этот проект заморожен.
Нарушителям закона грозит штраф от 1 до 10 млн египетских фунтов (от $63,5 тыс. до 635,6 тыс.)
Марокко
Использование криптовалюты в Марокко запрещено на основе постановления правительственного Управления по обмену (валют), однако соответствующая законодательная база для регулирования этого вопроса еще не выработана.
Власти страны указывают на риски анонимного использования виртуальных валют, связанные с отмыванием денег и финансированием преступных и террористических организаций. Однако, несмотря на это, по оценкам Triple A, около 2,4% марокканцев владеют криптовалютами.
Индонезия
В Индонезии на основе распоряжения Управления финансовых услуг республики финансовым организациям запрещено предлагать и продавать криптовалюту, однако использование криптовалюты разрешено на товарных биржах и в торговле. Эту деятельность регулирует министерство торговли и Агентство по регулированию торговли товарными фьючерсами.