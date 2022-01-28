В РАЭК заявили, что запрет на обращение криптовалют в РФ не решит проблем с мошенничеством

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Запрет на обращение криптовалют в России не решит проблем с мошенничеством и противоправными действиями, но усложнит контроль за ними, сообщили ТАСС в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"По мнению РАЭК, запрет на обращение криптовалют не решит существующих проблем с мошенничеством и противоправными действиям, а, напротив, усложнит контроль за ними, поскольку активность на рынке перейдет в "серую" зону", - отметили в РАЭК.

Кроме того, запрет на оборот криптовалют существенно замедлит инновационное развитие РФ. Так, по данным РАЭК, вклад цифровых рынков в экономику страны в 2020 году составил 6,7 трлн рублей, а в 2021 году, по предварительным оценкам, уже 8,6 трлн рублей.

Среди рисков в ассоциации также назвали возможный отток за рубеж разработчиков в области блокчейн-технологий и основателей криптопроектов, что еще больше усилит проблему так называемого "кадрового голода" в IT-сфере, считают в РАЭК.

"РАЭК неоднократно призывала к развитию стимулирующего, а не "охранительно-запретительного" регулирования по отношению к цифровым рынкам, поскольку только стимулирующий подход может обеспечить устойчивый инновационный рост в быстро меняющейся цифровой среде", - подчеркнули в РАЭК.

Использование криптовалют связано с рисками хищения или утраты в результате взлома платформы по торговле криптовалютами, фишинга и других видов мошенничества, высокой волатильности, а также при отсутствии механизмов защиты прав пользователей криптовалют, указали в ассоциации. Кроме того, криптовалюты могут использоваться при совершении противозаконных действий.

По мнению РАЭК, введение правового режима, направленного на регулирование криптовалют, является оправданным и своевременным шагом, который позволит сформировать цивилизованный рынок обращения криптовалют в России. "РАЭК поддерживает предпринимаемые в настоящий момент шаги по направлению регулирования операций с криптовалютой в России, представленные концепцией Минфина РФ и "дорожной картой", утвержденной [вице-премьером] Дмитрием Чернышенко 28 января 2021 года, поскольку предложенные меры направлены на создание пространства доверия при использовании виртуальных активов, защитить права и интересы граждан и эффективно противодействовать незаконным операциям на криптовалютном рынке", - резюмировали в РАЭК.

О регулировании криптовалют

Ранее ЦБ предлагал полностью запретить обращение криптовалют в России, а Минфин в ответ выступил с предложением регулировать этот рынок. Президент Владимир Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мненинию по этому вопросу.

28 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в РФ. В разработке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

По данным РБК, дорожная карта предусматривает разработку механизмов регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России, определение ответственности за преступления с использованием криптовалют и создание механизма проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.