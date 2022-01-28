FT: ЕС попросит Азербайджан увеличить поставки газа в Европу на фоне разногласий с Россией

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) проведет на следующей неделе переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу через Трансадриатический трубопровод (ТАП). Об этом в пятницу сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, на следующей неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон совершит визит в Баку, в рамках которого встретится с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов республики Мухтаром Бабаевым. "Мы ожидаем, что переговоры будут посвящены роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу, - заявил неназванный представитель ЕС, слова которого приводит издание. - Это включает в себя возможность увеличения поставок газа через Трансадриатический трубопровод в Европу. Мощность ТАП в настоящее время составляет около 10 млрд куб. м в год, [Азербайджан] является стабильным и надежным поставщиком в ЕС".

Как подчеркнула газета, дискуссии вокруг возможного увеличения поставок азербайджанского газа в Европу активизировались в свете напряженности в отношениях между Евросоюзом и Россией из-за ситуации на Украине. Ранее ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2".

При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете. Чтобы предотвратить возможную критическую ситуацию ЕС ведет переговоры с альтернативными поставщиками топлива, в том числе с Катаром, об увеличении закупок газа у них.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о гипотетическом вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Азербайджанский газ в Европе

Трансадриатический трубопровод является последним сегментом "Южного газового коридора" (ЮГК), представляющего собой интегрированную систему трубопроводов, включающую также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Строительство ТАП протяженностью 878 км и стоимостью €4,5 млрд началось в мае 2016 года. Первоначальная мощность трубопровода составляет 10 млрд куб. м газа в год с возможностью удвоения.

Акционерами трубопровода являются британская компания BP (20% долевого участия), азербайджанская SOCAR (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagas (16%), швейцарская Axpo (5%). Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.