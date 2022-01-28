В аппарате Чернышенко подтвердили подписание дорожной карты о регулировании криптовалют

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подтвердили ТАСС, что заместитель председателя правительства подписал дорожную карту о регулировании операций с криптовалютой в РФ.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Вице-премьером Дмитрием Чернышенко подписана дорожная карта "Регулирование деятельности P2P-платформ" (по регулированию операций с криптовалютой в России - прим. ТАСС)", - отметили в аппарате. Дорожная карта рассчитана на период до конца 2022 года. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, к маю предлагается доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов с определением статуса субъектов криптовалютного рынка, порядка, регламентирующего их деятельность, условий функционирования, а также установлением органа, определяющего надзор в сфере оборота криптоактивов.

Среди других задач - сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами, разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, осуществляющих обращение виртуальных активов в России перед регуляторными органами, а также проработать вопрос о применимости к площадкам по обороту криптовалют 236-ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний (236-ФЗ предусматривает их "приземление" в России).

Ранее издание РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ, содержание которого подтвердил близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе источник сообщало, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в РФ. В подготовке документа приняли участие представители Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, ФНС, Минцифры и ЦБ. Вошедшие в документ предложения поддержали все ведомства, кроме Банка России, уточнил источник РБК.

Позиция Минцифры

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной. Министерство предлагает сформировать необходимые меры по государственному регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в криптовалюты.

Поручение президента РФ

В среду, 26 января, президент РФ Владимир Путин призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

21 января ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Концепция же Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета.