Абрамченко: отраслевые кластеры помогут привлечь в Сибирь 9 трлн рублей инвестиций

ТАСС, 28 января. Проекты восьми отраслевых кластеров, создание которых планируется в Сибири, вместе с остальными инструментами развития способны к 2030 году привлечь в макрорегион более 9 трлн рублей инвестиций и создать 450 тыс. рабочих мест. Об этом заявила вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко, сообщает ее пресс-служба.

"В стратегию развития Сибири предлагаем включить восемь индустриальных кластеров. Это "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь". Вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности проекты позволят создать более 450 тыс. рабочих мест к 2030 году, привлечь более 9 трлн рублей", - приводятся слова Абрамченко в сообщении по итогам совместного совещания по вопросам ускоренного развития Сибири с профильными ведомствами и комиссией генерального совета партии "Единая Россия".

По словам вице-премьера, запуск крупнейших кластеров по туризму, переработке алюминия, сельскому хозяйству, лесопереработке и добыче полезных ископаемых могут привлечь в регионы Сибири к 2030 году 4,8 трлн рублей. Для них потребуется 271 тыс. новых рабочих мест. Еще 2,5 трлн рублей удастся привлечь за счет преференциальных режимов и инфраструктурных проектов на средства бюджетных кредитов и высвобожденных у регионов денег после реструктуризации кредитов, говорится в сообщении.

Как подчеркнула Абрамченко, в Сибири сосредоточено подавляющее большинство запасов цветных и редкоземельных металлов, на которые будет долгосрочный спрос в условиях сырьевого суперцикла, а также 80% общероссийских запасов угля. При этом по мере мирового сокращения потребления угля накопленный кадровый и инфраструктурный потенциал Сибири необходимо будет переориентировать на другие отрасли, считает вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития в срок до 3 декабря 2021 года должно было подготовить проект стратегии социально-экономического развития Ангаро-Енисейского макрорегиона до 2035 года с перечнем первоочередных инфраструктурных и индустриальных проектов макрорегиона. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, министерство сформировало проект данной стратегии. В рамках нее рассматривается реализация 95 инвестиционных проектов, объединенных в восемь кластеров, с ориентировочным общим объемом инвестиций около 4,4 трлн рублей. После согласования с заинтересованными федеральными ведомствами стратегия будет представлена в правительство.