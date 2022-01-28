Регулятор Молдавии одобрил просьбу "Молдовагаза" об увеличении тарифа на газ для населения

КИШИНЕВ, 28 января. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии разрешило газораспределительной компании "Молдовагаз" увеличить внутренние тарифы на газ после увеличения его закупочной стоимости. Решение об этом было принято в пятницу на заседании, которое транслировала пресс-служба НАРЭ.

"Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления без НДС (налога на добавленную стоимость - прим. ТАСС) составит 14 060 леев за тыс. куб. м ($785; плюс 37%), в сетях среднего давления - 12 450 леев за тыс. куб. м ($695; плюс 50%), высокого давления - 12 132 лея за тыс. куб. м ($677; плюс 46%)", - зачитала постановление член НАРЭ Марчела Арамэ.

Это немного меньше, чем просил на прошлой неделе "Молдовагаз" из-за колебаний валютного курса. "Мы понимаем, что это системная проблема, и ее решение в действующей методологии расчета цен на топливо. По остальным вопросам замечаний нет", - сказал на заседании член правления "Молдовагаза" Александр Шевчук.

Таким образом, тариф для бытовых потребителей с учетом налога вырастет с 11,01 лея до 15,18 лея за куб. м. На этой неделе премьер-министр республики Наталья Гаврилица заверила сограждан, что правительство компенсирует населению это подорожание за потребление, которое не превышает 150 куб. м. в месяц. Сверх этого бытовые потребители будут оплачивать в полном объеме.

Ранее низкие тарифы не позволяли компании "Молдовагаз" вовремя рассчитывается с "Газпромом". На прошлой неделе в республике был введен режим ЧП сроком на 60 дней после уведомления российского газового холдинга о возможном приостановлении подачи газа из-за невыполнения молдавской стороной своих финансовых обязательств. В этой ситуации финансовую помощь компании выделило молдавское правительство.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце.