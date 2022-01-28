Петербург получит 24,2 млрд рублей инфраструктурного кредита на развитие города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга получит от Министерства финансов РФ кредит в размере 24,2 млрд рублей на развитие городской инфраструктуры и на закупку современного пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Всего на реализацию важных проектов город получит 24,2 млрд рублей. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург вошел в число регионов, которым предоставлено право получить инфраструктурные кредиты на льготных условиях - сроком на 15 лет по ставке 3% годовых под конкретные проекты", - рассказали в пресс-службе.

Полученные из федерального бюджета средства планируют направить на строительство новой транспортной развязки для Западного скоростного диаметра (ЗСД) на юго-западе Васильевского острова и на сооружение Витебской развязки - первого этапа создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). В будущем обе трассы будут соединены между собой.

Часть полученного кредита также направят на обновление парка пассажирского транспорта в Петербурге. В течение двух лет планируется закупить 169 трамвайных вагонов для ГУП "Горэлектротранс". Отмечается, что в 2022 году город получит на эти цели 9,7 млрд рублей, а в 2023 году - 14,5 млрд рублей.