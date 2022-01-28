Минтруд предложил ввести единый тариф по социальному страхованию с 2023 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию с 1 января 2023 года. Взносы на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование работодатели смогут уплачивать одним платежом, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В настоящее время круг застрахованных лиц в двух социальных фондах - ПФР и ФСС - различается. Кроме того, действует 12 льготных режимов для отдельных категорий плательщиков и пять льготных моделей уплаты страховых взносов.

Согласно предложенным изменениям, планируется установить единый круг застрахованных лиц, что позволит распространить выдачу больничных на граждан, работающих не только по трудовым договорам, но и по гражданско-правовым договорам. Также предлагается установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, а также объединить все существующие льготные категории плательщиков в три группы, сохранив при этом все льготы для предприятий.

Также в ведомстве сообщили, что введение единого тарифа для соцстрахования позволит увеличить размеры пособий. "К 2025 году при введении единого тарифа максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели - 37,9 тыс. рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка. Максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 году составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели - 435,9 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

При этом максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже восемь и более лет к 2025 году может составить 143,5 тыс. рублей (по действующей модели - 94,7 тыс. рублей), при стаже от пяти до восемь лет - 114,8 тыс. рублей, при стаже до пяти лет - 86,1 тыс. рублей, отмечают в Минтруде.