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Зеленский заявил, что Украине нужно $4-5 млрд для стабилизации экономики

Украине нужно $4-5 млрд для стабилизации экономики - Зеленский.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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