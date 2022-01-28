Зеленский заявил, что Украине нужно $4-5 млрд для стабилизации экономики

Ленинградское УФАС признало недобросовестной компанию, сорвавшую поставки для ПНД

Компания должна была разработать для психоневрологического диспансера в Кировске проект системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, но обязательства не выполнила

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