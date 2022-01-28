В TON считают, что дорожная карта по криптовалютам поможет развить технологический сектор

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Дорожная карта по регулированию криптовалют поможет развитию технологического сектора России. Об этом ТАСС сообщили в блокчейн-проекте TON.

От различных ограничений до полного запрета. Как в мире пытаются регулировать криптовалюты

"Мы выступаем за взвешенное регулирование этого рынка с привлечением экспертов из блокчейн-сообщества. Предложенная правительством дорожная карта, при правильной реализации, может вывести этот рынок из серой зоны, что позитивно скажется на развитии технологического сектора", - сообщили в TON.

Представитель блокчейн-проекта отметил, что в настоящее время Россия занимает третье место по объему майнинга криптовалют. "А учитывая доступную электроэнергию, огромное количество специалистов для обслуживания этого процесса и ряд других факторов, Россия может стать мировым лидером", - уточнили в TON, добавив, что в РФ за 2021 год по самым грубым подсчетам было добыто криптовалют на сумму до $3 млрд, которые могут попасть в экономику страны.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной. Министерство предлагает сформировать необходимые меры по государственному регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в криптовалюты.

Президент РФ Владимир Путин 26 января призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

21 января ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Концепция же Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета.